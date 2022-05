Apple hat vor wenigen Augenblicken tvOS 15.5.1 veröffentlicht. Damit steht am heutigen Mittwoch Abend ein weiteres Update Apple TV HD und Apple TV 4K als Download bereit.

Apple veröffentlicht tvOS 15.5.1

Nachdem Apple in der vergangenen Woche tvOS 15.5 veröffentlicht hatte, folgt am heutigen Abend mit tvOS 15.5.1 ein weiteres Update. Die Bezeichnung X.X.1 deutet bereits an, dass es sich um ein kleineres Update handelt. Neue Funktionen solltet ihr nicht erwarten. Vielmehr hat Apple kleinere Fehler behoben, die sich ins System geschlichen hatten.

Welche Neuerungen das Update im Detail mit sich bringt, ist nicht bekannt. In gewohnter Manier könnt ihr tvOS 15.5.1 bequem über AppleTV -> Einstellungen -> System -> Softwareupdates -> „Software aktualisieren“ installieren.