Der Mobilfunkanbieter SIM.de hat ein neues Frühlings-Angebot (oder wie er es nennt „Spring Deal“) aufgelegt. Dieses ist ziemlich attraktiv und kann sich in unseren Augen in jedem Fall sehen lassen. Ihr erhaltet eine 16GB LTE-Datenflat sowie zusätzlich eine Allnet-Flat für nur 11,99 Euro monatlich. Solltet euch dieses Angebot nicht zusagen, so haben wir noch ein paar Alternativen parat.

Frühlings-Angebot: Allnet-Flat inkl. 15GB LTE nur 11,99 Euro monatlich

Drillisch nutzt die laufende Wochen, um neue Angebote aufzulegen. Dabei sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein, da das Angebot und die Auswahl breit gefächert sind.

Wenn ihr uns fragt, für jeden dürfte das passende Angebot dabei sein. Ein Highlight ist sicherlich die 16 LTE-Datenflat mit Allnet-Flat für nur 11,99 Euro monatlich. Aber auch die 4GB LTE mit Allnet-Flat für nur 4,99 Euro können sich sehen lassen.

Hier die Aktionen (geordnet nach Datenvolumen)