Stellt Apple heute Abend zur WWDC Keynote neue Hardware vor? Zuletzt intensivierten sich die Gerüchte und es deutet sich an, dass ein neues MacBook Air in der Verlosung ist. Schlussendlich werden wir ab 19:00 Uhr die Antworten auf die vielen unbeantworteten Fragen erhalten. Nachdem sich über das Wochenende Mark Gurman von Bloomberg zu seinen Erwartungen geäußert hatte, greift nun auch Analyst Ming Chi Kuo das Thema noch einmal auf.

Glaubt man der Einschätzung von Analyst Ming Chi Kuo, so wird Apple das neue MacBook Air in drei Standardfarben anbieten. Dazu soll sich eine weitere Farbe gesellen. Allerdings erwartet Kuo nicht eine Farbenvielfalt wie beim 24 Zoll iMac. Gurman sprach in diesem Zusammenhang von der Farbe „Blau“.

Weiter geht Ming Chi Kuo davon aus, dass die Auslieferungsprognose für dieses neue MacBook Air 6 bis 7 Millionen Einheiten beträgt, wenn die Kapazität von Quanta in Shanghai vor dem 3. Quartal 2022 wieder auf das Niveau vor der Lockdown gebracht werden kann.

Darüber hinaus glaubt der Analyst, dass die Auslieferung für das MacBook Air besser sein wird als die der aktuellen Modelle des MacBook Pro, da es nur von Quanta geliefert wird, während das MacBook Air von Quanta und Foxconn produziert wird.

Folgende Erwartungen an das neuen MacBook Air hat Mark Gurman

So langsam aber sicher steigt die Spannung. Ein paar wenige Stunden müssen wir uns noch gedulden, bis die Keynote beginnt. Um 19:00 Uhr geht es los. Unser Live-Ticker startet um 18:30 Uhr.

(2/2)

2H22 shipment forecast of new MBA is 6-7mn units if Quanta’s Shanghai capacity can be back to pre-lockdown level before 3Q22. Delivery for new MBA made by two EMS (Quanta the 1st & Foxconn the 2nd) should be better than existing 14″/16″ MacBook Pro (shipped by Quanta only).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 5, 2022