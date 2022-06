Aus Sky Ticket wird WOW. In den vergangenen Jahren haben wir mehrfach auf Sky Ticket in Inhalte aus den Bereichen Sport und Entertainment hingewiesen. Ab sofort heißt Sky Ticket „WOW“. Zum Start gibt es einen Einführungsrabatt auf die verschiedenen Pakete.

Aus Sky Ticket wird WOW. WOW bietet Streaming-Fans die perfekte Mischung aus exklusiven Sport- und Entertainment-Inhalten. Die neue Plattform überzeugt dabei durch einen besonders schnellen Zugang zu den Inhalten und viele Verbesserungen im Nutzungserlebnis.

WOW Kunden haben einfachen und schnellen Zugriff auf preisgekrönte Serien. Hierzu zählen Sky Originals, wie Babylon Berlin und das Boot, oder Produktionen von HBO, wie in Kürze House of the Dragon. Außerdem im Angebot sind Inhalte von Peacock, dem Streamingdienst von NBC Universal, mit einem wachsenden Katalog an beliebten Shows und Filmen, Serienklassikern und exklusiven Peacock Originals.







Entertainment-Fans erhalten zudem neueste Blockbuster-Filme kurz nach Kino, beliebte Inhalte für Familien und Kinder, sowie der beste Live-Sport. Dazu gehören alle Bundesligaspiele am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League sowie alle Formel 1-Rennen, alle Spiele der LIQUI MOLY Handball Bundesliga, bester US-Sport aus der NHL und Weltklasse-Tennis wie das legendäre Wimbledon-Turnier und die gesamte ATP Tour.

Zum Start können sich Neukunden ab sofort bis 31. Juli das Angebot von WOW zu besten Konditionen sichern. WOW Serien gibt es für 7,99 Euro pro Monat statt 9,99 Euro pro Monat. Das kombinierte WOW Filme & Serien Abo ist buchbar für 9,98 Euro pro Monat statt 14,98 Euro pro Monat. Diese Konditionen gelten für die Kunden unbegrenzt, solange sie ihr Abonnement nicht kündigen.

Die große Vielfalt von Sky Sport bietet WOW ebenfalls zu attraktiven Preisen an. Das WOW Live-Sport Abo mit dem gesamten Sport-Angebot gibt es für 29,99 Euro pro Monat. Zudem bietet auch WOW ein Jahresabonnement für den Live-Sport zum Vorteilspreis von 24,99 Euro pro Monat an.

