Kurz vor dem Wochenende blicken wir auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. In dieser Woche starten mit „For All Mankind – Staffel 3“ und „Schöne kleine Farm“ zwei neue Serien auf Apples Video-Streaming-Plattform. Eine Serie richtet sich an das ältere Publikum und eine an jüngere Zuschauer.

„For All Mankind – Staffel 3“ ist gestartet

„For All Mankind“ gehört zu den ersten Serien auf Apple TV+, die in die dritte Staffel gehen. Am heutigen Tag hat das Warten ein Ende und die Weltraum-Serie geht in die dritte Runde.

In der 3. Staffel wird der Rote Planet nicht nur für die USA und die Sowjetunion zur neuen Grenze im Weltraumrennen, sondern auch zu einem unerwarteten Neuzugang, der viel zu beweisen hat und noch mehr auf dem Spiel steht. Unsere Charaktere stehen Kopf an Kopf, während ihre Ambitionen für den Mars in Konflikt geraten und ihre Loyalität auf die Probe gestellt wird, wodurch ein „Schnellkochtopf“ entsteht, der sich zu einem Höhepunkt entwickelt.

Zur Einstimmung auf die dritte Staffel haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Apple TV+: „Schöne kleine Farm“ ist da

Am heutigen Tag hält Apple auch für das jüngere Publikum eine neue Serie bereit. „Schöne kleine Farm“ (englischer Titel „Lovely Little Farm“ ist da.

„Lovely Little Farm“ folgt den Schwestern Jill und Jacky, wie sie alle Tiere auf ihrer Farm inmitten von Lavendelfeldern lieben und pflegen. Eine junge Bäuerin zu sein ist nicht einfach, aber jeder Tag bietet den Schwestern Abenteuer und die Chance, sich weiterzuentwickeln. Der animierte Live-Action-Hybrid nutzt die neueste computergenerierte Technologie, die mit Industrial Light and Magic arbeitet, um die Serie zum Leben zu erwecken.

Auch hier haben wir Eden offiziellen Trailer für euch, damit ihr euch auf die Serie einstimmen könnt und einen ersten Einblick erhaltet.