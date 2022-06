Das Motto lautet „Kein Wifi – kein Problem“. Eufy – ein Tochterunternehmen von Anker – bringt die neue Sicherheitskamera Eufy Security 4G Starlight nach Deutschland. Dabei handelt es sich um eine Überwachungskamera, die auf LTE zur Datenübertragung setzt. Genau diese ist ab sofort erhältlich. Mit dem Gutschein eufy4GLTE5 erhaltet ihr 40 Euro Rabatt.

Eufy Security 4G Starlight

In den vergangenen Jahren haben wir euch verschiedene Anker bzw. Eufy Sicherheitskameras vorgestellt und diese getestet. Nun bringt der Hersteller ein neues Modell nach Deutschland, welches mit einer 4G / LTE Verbindung zur Datenübertragung auf sich aufmerksam macht. Möchtet ihr eine Überwachungskamera an einer Stelle positionieren, an der ihr keinen Wifi-Empfang habt, so bietet euch Eufy Security 4G Starlight die Möglichkeit dazu.

Bei der Eufy Security 4G Starlight handelt es sich um eine 2K-Kamera für den Außenbereich, die Dank der Schutzklasse IP67 vor Regen, Staub geschützt ist. Das Sichtfeld von 120 Grad sorgt für eine erweiterte Überwachung, um das Eigentum smart zu schützen. Da es sich um eine eigenständige Kamera mit Akku handelt, muss diese nicht mit einer eufy HomeBase verbunden werden. Die 4G Starlight Camera speichert alle Videos auf dem integrierten Speicher von 8 GB. Die 4G Starlight Camera erfordert keinen Cloud-Dienst. Monatliche Gebühren fallen somit nicht an.

Der Hersteller spricht davon, dass der Akku der Kamera rund 3 Monate hält. Zudem ist die Kamera mit dem EufyCam Solarmodul-Ladegerät (optional erhältlich) kompatibel. Das EufyCam Solarmodul-Ladegerät benötigt täglich einige Stunden direktes Sonnenlicht, um der Eufy Security 4G Starlight Camera Power Nonstop bereitzustellen. Wenn ihr in einer bewölkten Umgebung lebt, lädt 1 Sonnentag die Kamera für 3 Tage auf.

Am Ende des Tages stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Datenverbrauch. Eufy spricht von 500 MB pro Monat. In diesem Szenario wurden berücksichtigt: Live-Ansicht: 10 Mal pro Tag für jeweils 10 Sekunden. Bewegungsaufzeichnung: 25 Ereignisse pro Tag für jeweils 10 Sekunden. Das Ganze dient natürlich nur als Referenz. Der tatsächliche Datenverbrauch hängt von individuellen Umständen ab.

Eufy Security 4G Starlight ist zum Preis von 249,99 Euro ab sofort erhältlich. Die Kamera ist auf Lager und kann sofort verschickt werden. Mit dem Gutscheincode eufy4GLTE5 erhaltet ihr 40 Euro Rabatt und zahlt nur 209,99 Euro.