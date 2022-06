Apple betreibt verschiedene YouTube-Kanäle, um Produkte vorzustellen, Tipps & Tricks auszusprechen, Funktionen zu erklären etc. pp. Einer dieser Kanäle – Apple Support“ – kümmert sich ausschließlich um Hilfestellungen. Nun wurde eine neue Videoreihe „A tip from…“ gestartet.

„A tip from…“

Zwei neue Videos stehen im „Apple Support“-YouTube-Kanal zur Ansicht bereit. Diese beschäftigen sich mit Farbfiltern auf dem iPhone sowie Drag and Drop im Split View auf dem iPad.

A tip from Londa at Apple: Use Color Filters on your iPhone

Mit diesem Video gibt es einen Tipp von Londa von Apple. Das Hinzufügen einer roten Tönung zu eurem iPhone-Bildschirm hilft dabei, die Nachtsicht zu bewahren, wenn ihr euer Gerät im Dunkeln verwendet. Fügt mit Farbfiltern einen roten Farbton hinzu und fügt ihn dann eurer Bedienungshilfen-Verknüpfung hinzu, um ihn bei Bedarf schnell ein- oder auszuschalten.

Die Einstellmöglichkeit findet ihr unter iPhone -> Bedienungshilfen -> Anzeige & Textgröße -> Farbfilter. Dort habt ihr die Auswahl zwischen mehreren Farben.

A tip from Jennifer at Apple: How to drag and drop in Split View on iPad

Jennifer von Apple hat ebenfalls einen nützlichen Tipp parat. Es geht darum, wie man Elemente per Drag & Drop zwischen unterstützten Apps ziehen und ablegen kann, während man sich in Split View auf dem iPad befindet. Erfahrt mit dem eingebundenen Video, wie ihr Text, Fotos, Dateien und mehr von einer App in eine andere verschieben könnt.