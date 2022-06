Traditionell nutzen wir den heutigen Freitag um kurz vor dem Wochenende auf die Neuheiten von Apple TV+ zu blicken. Mit „Cha Cha Real Smooth“ und „Home – Staffel 2“ stehen ab sofort ein neuer Original-Film und eine neue Original-Serie zur Verfügung.

„Cha Cha Real Smooth“ ist da

Nachdem sich Apple TV+ in einem Bieterverfahren gegen Netflix und Co. durchsetzen konnte, läuft der Film am heutigen Tag auf Apples Video-Streaming-Plattform an.

Der 22-jährige Andrew hat in seiner Zeit am College gelernt zu Feiern und zu Trinken. Ein klares Ziel vor Augen hat er allerdings nicht, und so sitzt er zu Hause bei seiner Familie in New Jersey fest. Mit seinen am College erworbenen Fähigkeiten ist Andrew perfekt als Moderator von Bar-Mizwa-Partys geeignet. Als sich Andrew mit einer einheimischen Mutter Domino und ihrer Tochter Lola anfreundet, entdeckt er endlich eine Zukunft, die er will – auch wenn es vielleicht nicht seine eigene ist.

Zur Einstimmung auf den Film haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Home – Staffel 2“ ist gestartet

Dem Start „Home – Staffel 2“ haben wir bereits entgegen gefiebert. Die erste Staffel hat uns bereits seht nur gefallen und von daher sind wir schon gespannt, welche architektonischen Highlights die zweite Staffel bereithält.

Jede Episode in der zweiten Staffel von „Home“ enthüllt laut Apple die Grenzen überschreitende Vorstellungskraft der Visionäre, die es wagten, zu träumen und auf der ganzen Welt zu bauen, darunter in den Niederlanden, Südafrika, Indonesien, Australien, Mexiko, Island und mehr. Durch diese einzigartigen Geschichten der Hausbesitzer werden ihre tiefe Absicht und einzigartige Vision in den bemerkenswerten Häusern, die sie geschaffen haben, enthüllt und hinterlassen einen unauslöschlichen Einfluss auf die Menschen um sie herum.

Der eingebundene Trailer macht in jedem Fall Lust auf mehr.