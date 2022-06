Analyst Ming-Chi Kuo ist zurück mit einer weiteren Vorhersage, dieses Mal über Apples AirTags. Ihm zufolge hat Apple seit der Markteinführung der Item Tracker vor einem Jahr zwar nicht allzu viele Informationen über das Produkt preisgegeben, aber die Auslieferungen sollen sukzessive gestiegen sein, was schließlich zu einer zweiten Generation der AirTags führen könnte.

Wie Kuo in einem Twitter-Posting mitteilte, schätzt er die Auslieferungen von AirTag auf 20 Millionen und 35 Millionen Einheiten im Jahr 2021 bzw. 2022. Er sagt:

AirTag, which has not received much attention, has gradually grown in shipments since its release. Shipment estimations of AirTag reach about 20 mn & 35 mn units in 2021 & 2022, respectively. If AirTag shipments continue to grow, I believe Apple will develop the 2nd generation.

