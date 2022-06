Sky hat kürzlich nicht nur Neuheiten rund um Sky Sport bekannt gegeben (unter anderem gibt es neue 24-Stunden-Sportsender), sondern auch mitgeteilt, dass die discovery+-App ab 28. Juni auf Sky Q verfügbar sein wird. Für Sky Q Kunden ist der neue Streaming-Dienst zwölf Monate lang kostenlos.

Nächste Woche erweitert der neue Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, discovery+, das Content-Angebot auf Sky Q. Der neue Streamingdienst ist für Sky Q Kunden zwölf Monate inklusive.

discovery+ bietet ein breites Spektrum an exklusiven Inhalten und Originals. Sky Q Kunden erwartet eine große Auswahl an Real-Life-Entertainment und Sport. Hierzu zählen lokale Shows wie „Katzenberger@Work – Gülle statt Glamour“, mit Daniela Katzenberger in der Hauptrolle, aber auch exklusiver Live-Sport, wie die Tour de France oder Tennis Grand-Slam-Turniere. Darüber hinaus werden Themenwelten, wie z.B. Lifestyle, Wohnen und Essen, True Crime, Abenteuer, Technik, Umwelt, Wissenschaft und Paranormales bedient. Ergänzt wird das Angebot der discovery+ App auf Sky Q durch die linearen Sender-Streams von Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD sowie Event bezogene Streams verfügbar.

Nach Ablauf der zwölf Monate besteht die Möglichkeit, das Angebot entweder als werbefreie* Variante für 5,99 Euro monatlich oder als werbeunterstütze Variante für 3,99 Euro monatlich weiter zu genießen. Für Kunden, die sich das Angebot für ein Jahr im Voraus sichern wollen, gilt ein Beitrag von 59,99 Euro (werbefrei*) und 39,99 Euro (werbeunterstützt) jährlich.