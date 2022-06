Apple TV+ hat kürzlich zwei neue Videos auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Ab sofort stehen die Videos „Hello, Jack! The Kindness Show – DIY: Make Your Own Bird Feeder“ sowie „Prehistoric Planet – On Location with Prehistoric Planet“ bereit.

Hello, Jack! The Kindness Show – DIY: Make Your Own Bird Feeder

Bei „Hello, Jack! The Kindness Show“ handelt es sich laut Apple um eine „bahnbrechende“ Live-Action-Serie der Macher Jack McBrayer („30 Rock“, „Phineas and Ferb“, „Wreck-It Ralph“-Franchise) und der Kinder-TV-Veteranin und Autorin Angela C. Santomero („Blue’s Clues“, „Daniel Tiger’s Neighborhood“). Die Serie zielt darauf ab, Freundlichkeit durch die Erforschung von Empathie, Humor, Verspieltheit und Vorstellungskraft zu entfachen.

Die Videobeschreibung liest sich wie folgt

Willkommen im Clover Grove! Wusstest Du, dass Kolibris immer auftauchen, wenn Freundlichkeit in der Nähe ist? Verbreite Freundlichkeit in eurer Gemeinde, indem ihr euer eigenes Vogelhäuschen baut. Alles, was ihr zum Basteln braucht, sind ein paar Haushaltsgegenstände, ein erwachsener Helfer und eure Kreativität!

Prehistoric Planet – On Location with Prehistoric Planet

Mit „Prehistoric Planet“ hat Apple kürzlich eine beeindruckende Dinosaurier-Doku auf Apple TV+ veröffentlicht. Der jüngste Clip soll euch Lust auf die Serie machen und euch zum Einschalten bewegen.

Echte Landschaften. Bemerkenswerte Kreaturen. Ein außergewöhnliches Team. Seht euch an, wie die Macher von Prehistoric Planet diesen einzigartigen Doku-Serie zum Leben erweckt haben.