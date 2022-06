Vor Kurzem hat Amazon für den kommenden Monat den sogenannten Prime Day ausgerufen. Allerdings gibt es bereits im Vorfeld ziemlich spannende Angebote. Unter anderem erhaltet ihr Amazon Kids+ für 3 Monate zum Gesamtpreis von nur 4,99 Euro anstatt 23,97 Euro.

Amazon Kids+: 3 Monate nur 4,99 Euro anstatt 23,97 Euro

Ihr müsst nicht erst bis zum Prime Day im Juli warten, bis ihr heiße Angebote auf Amazon findet. So hat der Online-Händler beispielsweise bei Amazon Kids+ aktuell kräftig an der Preisschraube gedreht und ein spannendes Paket geschnürt. Möchtet ihr Amazon Kids+ ausprobieren, so habt ihr ab sofort die Möglichkeit, den Service 3 Monate lang in der Familienmitgliedschaft für nur 4,99 Euro zu testen.

Vor einiger Zeit hatte Amazon „Amazon Kids+“ als Nachfolger von Amazon FreeTime Unlimited vorgestellt. Eltern erhalten mit dem Service eine einfach zu bedienende Kindersicherung, die Kindern das Erkunden von beliebten und altersgerechten Inhalten in einer sicheren Umgebung ermöglicht.

Amazon Kids+ ist eine Bibliothek mit Tausenden beliebten und kindgerechten Büchern, Audible Hörbüchern und Hörspielen, Filmen, Spielen, TV-Serien und pädagogisch wertvollen Lern-Apps in nur einer Mitgliedschaft.

Mit Amazon Kids+ haben Eltern die volle Kontrolle. Sie können zum Beispiel Bildschirmzeiten beschränken, Lernziele festlegen, und Inhalte altersgerecht filtern, hinzufügen und entfernen. Der Amazon Kids-Webbrowser ermöglicht zudem ein kindersicheres Surfen im Internet, auch für die ganz Kleinen.

Normalerweise kostet Amazon Kids+ 7,99 Euro im Monat. Im Rahmen dieses Angebots erhaltet ihr Amazon Kids+ 3 Monate lang für 4,99 Euro. Bei den 4,99 Euro handelt es sich um den Gesamtpreis für die 3 Monate und nicht etwas um den monatlichen Preis (rein rechnerisch sind es 1,66 Euro pro Monat). Anstatt 23,97 Euro zahlt ihr nur 4,99 Euro für die 3 Monate. Nach Ablauf der 3 Monate zahlt ihr monatlich 4,99 Euro (Prime-Mitglieder) bzw. 7,99 (Nicht-Prime-Mitglieder). Sollte euch der Service nicht gefallen, so könnt ihr jederzeit kündigen, damit keine weiteren Kosten entstehen.

–> Hier erhaltet ihr 3 Monate Amazon Kids+ für nur 4,99 Euro