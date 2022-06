Im vergangenen Monat hatten wir euch auf eine neue „Apple Music Live“-Konzertreihe aufmerksam gemacht. Den Anfang machte Harry Styles. Dieser steht derzeit nicht nur im Fokus der aktuellen AirPods-Kampagne, sondern konnte auch im Live-Stream aus der UBS Arena in New York auf Apple Music verfolgt werden. Nun geht die Konzertreihe in die nächste runde und dieses Mal steht der Rapper Lil Durk im Mittelpunkt.

Lil Durk bei „Apple Music Live“

Kürzlich hat der Rapper Lil Durk sein neues Album „7220“ auf den markt gebracht. Nun bringt ihn Apple Music auf die Bühne und ihr könnt live dabei sein.

Es heißt

Egal wie viel Zeit und Anstrengung Musiker:innen im Studio investieren: Erst auf der Bühne entfaltet sich das wahre Potenzial eines Songs. Die neue Reihe Apple Music Live verfolgt das Ziel, den größten Stars die größtmögliche Plattform zu bieten. Hier können sie zeigen, wie sie ihre Songs live umsetzen. Am 30. Juni wird Rapper Lil Durk aus Chicago alte und neue Tracks performen, darunter Songs seines 2022er Albums „,7220 (Reloaded)“.

Den Trailer zum kommenden Konzert könnt ihr euch auf Apple Music angucken, das neue Album „7220“ findet ihr ebenfalls dort.