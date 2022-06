Im Herbst letzen Jahres brachte Apple das iPad mini 6 auf den Markt. Früher oder später wird die siebte Generation folgen. Der Einschätzung eines Display-Analysten wird Apple der kommenden iPad mini Genration kein 120Hz Display spendieren.

Kürzlich ist das Gerücht aufgetaucht, dass Apple dem iPad mini 7 mit einem 120HZ ProMotion-Display ausrüsten wird. Darauf angesprochen, gibt Display-Analyst Ross Young eine kurze Einschätzung ab.

Analyst Ross Young von Display Supply Chain Consultants (DSCC) gibt auf Twitter zu verstehen, dass er „überrascht“ wäre, wenn es stimmen würde, dass das LCD-Panel, das Apple für das „iPad mini“ verwendet, mit ProMotion kompatibel sei.

Apple verwendet derzeit die a-Si-LCD-Backplane-Technologie beim Display für das iPad mini 6. A-Si, oder amorphes Silizium, ist aufgrund seiner niedrigen Kosten und seines relativ einfachen Herstellungsprozesses die Display-Technologie schlechthin auf dem Display-Markt. Im Gegensatz dazu verwenden Apples iPad Pro Modelle Oxid-LCD-Panels, bemerkt Young. Oxid-LCD-Technologien werden vorwiegend in der Premium-Smartphone-Industrie wegen ihrer Fähigkeit verwendet, höhere Kontraste, Bildwiederholfrequenzen und Auflösungen bereitzustellen.

I would be surprised since it is currently an a-Si LCD which isn’t compatible with ProMotion. Only their Pro models support ProMotion as they use an Oxide LCD.

— Ross Young (@DSCCRoss) June 28, 2022