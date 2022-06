Apple hat heute bekannt gegeben, dass die neue „Geschenkkarte für alles von Apple“ ab sofort auch bei uns in Deutschland erhältlich ist. Mit dieser Geschenkkarte könnt ihr gleichermaßen Produkte, Zubehör, Apps, Spiele, Musik, Filme, TV Sendungen, iCloud+ und mehr bezahlen. In den USA ist die „The gift card for Apple everything“ bereits seit längerem erhältlich.

Die „Geschenkkarte für alles von Apple“

In den letzten Jahren haben wir euch regelmäßig auf Angebote zur App Store & iTunes Karten aufmerksam gemacht. Bei irgendeinem Händler konnte man immer eine entsprechende Guthabenkarte mit Rabatt kaufen. Zuletzt sind die Aktionen jedoch seltener geworden und der Rabatt ist gesunken.

Die App Store & iTunes Karten werden nun eingestampft und durch die neue „Geschenkkarte für alles“ ersetzt. Zumindest finden sich auf der Apple Webseite keine Hinweise mehr auf die „alte“ App Store & iTunes Karte. Stattdessen wird die neue „Geschenkkarte für alles“ beworben.

Diese wird wie folgt beschrieben

Apple Gift Cards gelten ausschließlich für den Kauf von Produkten und Services im Apple Store, in der Apple Store App, auf Apple.com, im App Store, in iTunes, Apple Music, Apple TV, Apple Books und anderen Verkaufsstellen von Apple.

Die neue „Geschenkkarte für alles von Apple“ könnt ihr in verschiedenen Designs sowie mit verschiedenen Beträgen (25 Euro, 50 Euro, 100 Euro und anderer Betrag) kaufen. Der Versand erfolgt per e-Mail.