Kurz bevor die aktuelle WOW Rabatt-Aktion am 30. Juni ausläuft möchten wir euch auf diese noch einmal kurz aufmerksam machen. Ihr erhaltet 66 Prozent Rabatt auf das 3 Monate Live-Sport-Paket und zahlt nur 9,99 Euro monatlich. Ehrlicherweise haben wir bis dato keinen niedrigeren Preis für das Paket erlebt. Ihr könnt unter anderem die Fußball-Bundesliga, Formel 1, Wimbledon und vieles mehr im Live-Stream verfolgen.

66 Prozent Rabatt auf WOW Live-Sport

Falls euch der Name „WOW“ nichts sagen sollte, so seid ihr vermutlich nicht alleine. Kürzlich wurde das Sky Ticket in WOW umbenannt, von daher ist der neue Name vermutlich noch nicht ganz so geläufig. Unterm Strich bleibt fast alles beim Alten.

Mit den Start-Angeboten für Neukunden können Kunden aktuell 66 Prozent auf das Sport Angebot bei WOW sparen. Das Angebot ist besonders im Hinblick auf den anstehenden Bundesliga Restart am 05.08., sowie den Restart der 2. Bundesliga am 15.07. sehr attraktiv. Außerdem kann mit dem Angebot auch die laufende Formel 1 Saison gestreamt werden. Ihr könnt, wenn ihr euch jetzt für WOW Live-Sport entscheidet, bis EndeSeptember zu verdammt heißen Konditionen Live-Sport der Bundesliga, Formel 1 uvm. genießen.

Überblick

Alle Samstagsspiele der Bundesliga sowie alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz

Alle Spiele der Premier League

Alle Rennen der Formel 1

Die NTT IndyCar Series 2022 exklusiv

Alle Spiele der LIQUI MOLY Handball Bundesliga

300 Top-Spiele der NHL

Tennis, Leichtathletik, Golf & mehr Motorsport live und vieles exklusiv

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

–> hier geht es zu den 66 Prozent Rabatt

Normalerweise kostet das Sky Ticket Supersport 29,99 Euro pro Monat. Entscheidet ihr euch für das 3-Monatspaket, so zahlt ihr nur 9,99 Euro pro Monat. So spart ihr satte 66 Prozent. Nach Ablauf der 3 Monate könnt ihr jederzeit kündigen, andernfalls werden 29,99 Euro pro Monat fällig. In unseren Augen ist es der beste Sky Ticket Sport-Deal, den wir zu Gesicht bekommen haben. Bei knapp 10 Euro monatlich, kann man nicht wirklich etwas falsch machen. Über die Laufzeit von 3 Monaten zahlt ihr nur 29,97 Euro anstatt 89,97 Euro. Das Risiko ist somit mehr als überschaubar. Am Besten ihr sichert euch vor dem 30.06. WOW Live Sport und könnt so bis Ende September Live-Sport zu günstigen Konditionen verfolgen.

–> Hier geht es zum exklusiven Sky Ticket Deal