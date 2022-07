Apple hat in den USA und Großbritannien eine neue Promotion aufgelegt. Im Rahmen dieser erhalten Studenten, die ein neues Apple Music Abo abschließen, kostenlose Beats Flex.

Apple Music: Studenten erhalten bei neuem Abo kostenlose Beats Flex

In der vergangenen Woche hatten wir euch auf eine Promotion aufmerksam gemacht, bei der Kunden in den USA eine 50 Dollar Apple Geschenkkarte erhalten, wenn sie sich für ein Apple TV 4K oder Apple TV HD entscheiden. Nun geht es mit der nächsten Aktion weiter. Zum aktuellen Zeitpunkt läuft diese nur in den USA und Großbritannien. Ob diese zukünftig auch bei uns in Deutschland verfügbar sein wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

Das Angebot gilt ab sofort und nur für neue Studentenabonnenten von Apple Music in den USA und Großbritannien. Das Angebot gilt ausschließlich für Benutzer, die zuvor kein Apple Music Abo besaßen.

Innerhalb von 30 Tagen, nachdem man berechtigt ist und seine erste Monatsrechnung bezahlt hat, erhaltet ihr von Apple per E-Mail eine Anleitung zum Erhalt der Gratis Beats Flex. Innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt dieser E-Mail müsst ihr diese Anweisungen erfolgreich befolgen, um die Kopfhörer zu erhalten. Grundsätzlich können sich Anwender die Farbe ihrer Beats Flex aussuchen. Sollte diese vergriffen sein, entscheidet Apple die Farbe für euch.

Die Beats Flex wurden vor knapp zwei Jahren auf den Markt gebracht und hier von uns getestet. Zu einem Preis von 69,95 Euro erhält man gute und solide Kopfhörer.