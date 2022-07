Traditionell blicken wir auch am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple Arcade. Ab sofort steht „Subway Surfers Tag“ für Abonnenten des Apple Spiele-Abo-Services bereit.

Apple Arcade: „Subway Surfers Tag“ ist da

Ab sofort steht „Subway Surfers Tag“ auf Apple Arcade bereit. Das mit über 3 Milliarden Downloads am häufigsten heruntergeladene Spiel aller Zeiten bekommt einen Spin-off exklusiv auf Apple Arcade. Zum ersten Mal in der Serie können Gamer natürlich skaten, grinden und Tags hinterlassen, ohne dabei erwischt zu werden, um einen neuen Highscore zu erreichen, während sie aufregende interaktive Arenen voller Züge und Schienen erkunden.

Schließt euch der Crew an und erkundet eine Reihe abgesperrter Stadtbereiche. Skatet auf ausrangierten Zügen im Zugdepot, schleicht euch nachts in den Park, sammelt Power-ups in den Docks oder erforscht die geheimnisvolle U-Bahn. Doch aufgepasst! Der Wächter macht eure Spielchen nicht mit und bleibt euch dicht auf den Fersen – und dieses Mal hat er Unterstützung dabei!

Seid ihr der Herausforderung gewachsen? Verbessert euren Highscore immer weiter und spürt den Atem des Wächters im Nacken, der alle Register zieht, um euch aufzuhalten!

