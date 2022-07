Erst kürzlich haben wir euch auf zwei neue Videos im deutschen Apple-Support-Kanal auf YouTube hingewiesen. Nun springen wir rüber zum englischen Support-Kanal des Unternehmens. Dort erfahrt ihr, wie ihr die Größe einer Person mit dem iPhone messen könnt.

Apple-Video: „Messen der Größe einer Person mit dem iPhone“

Apple nutzt seine unterschiedlichen YouTube-Kanäle, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Dieses Mal stehen das iPhone, der LiDAR-Scanner sowie das Messen der Größe einer Person im Mittelpunkt.

Seit Herbst 2020 verbaut Apple beim iPhone einen sogenannten LiDAR-Scanner. Dieser kommt bis dato beim iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max zum Einsatz. Wir gehen davon aus, dass der LiDAR-Sensor auch bei den kommenden iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max verbaut sein wird.

Apple setzt den LiDAR-Scanner beim iPhone für verschiedene Funktionen ein. In erster Linie dürfte der Sensor bei euch bei der Fotografie zum Einsatz kommen. So ermöglicht der LiDAR-Scanner nicht nur Nachtmodus-Portraits, sondern sorgt auch für einen schnelleren Autofokus bei schlechten Lichtverhältnissen. Auch verschiedene Apps im App Store machen sich den LiDAR-Sensor zum Beispiel zu Nutze, um einen Raum zu vermessen. Allerdings muss man nicht erst auf Drittanbieter-Apps blicken, um eine weitere LiDAR-Funktion nutzen zu können. Die Rede ist von der Maßband-App, die in iOS integriert ist. Das Ganze funktioniert übrigens auch mit aktuellen iPad Pro Modellen, bei diesen ist ebenfalls der LiDAR-Scanner verbaut.

Die Maßband-App (Support Dokument #HT208924) verwendet Augmented Reality (AR)-Technologie, um dein Gerät in ein Maßband zu verwandeln. Ihr könnt die Größe von Objekten schnell messen, automatisch die Maße rechteckiger Objekte erkennen und ein Foto der Messung sichern.

Auch das Messen von Personen ist mit dem iPhone möglich. vom Boden bis zum Scheitel bzw. zur Oberkante der Silhouette (Haare oder Hut). Auch Personen, die auf einem Stuhl sitzen, können Vermessern werden.

So funktioniert es