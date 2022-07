Apple hat drei neue Werbespots veröffentlicht, mit dem die Verantwortlichen in Cupertino die Vorzüge von Apple Pay auf dem iPhone gegenüber einer klassischen Kreditkarte hervorheben.

Apple bewirbt Apple Pay als sicherer als Kreditkarten

Apple hat drei kurze Werbespots auf YouTube veröffentlicht, um die Vorzüge von Apple Pay auf dem iPhone zu bewerben. So gibt Apple unter anderem zu verstehen, dass klassische Kreditkarten gestohlen und von Jedermann verwendet werden können. Die Kreditkartennummer ist dabei offen sichtbar. Apples Botschaft lautet, dass diese „Sicherheitsrisiken“ in Kombination von Apple Pay und dem iPhone nicht vorliegen.

Die genannten Vorzüge von Apple Pay werden jeweils in einem Clip verarbeitet.

Aktuell stehen die Clips nur im Apple YouTube Kanal in Großbritannien, andere Kanäle sind uns zumindest nicht bekannt. Gut möglich, dass Apple die drei Clips in den kommenden Wochen lokalisiert werden und anschließend auch in weiteren Länden durch Apple veröffentlicht werden.