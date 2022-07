Die verschiedenen Sonos-Lautsprecher haben wir in den letzten Jahren mehrfach thematisiert und für euch getestet. Erfreulich ist, dass die Entwickler regelmäßig neue Updates veröffentlichen, um so Fehler zu beseitigen und neue Funktionen zu implementieren. Ab sofort steht Sonos 14.12 bereit. Nicht nur die Sonos App hat ein Update spendiert bekommen, auch eine neue Firmware liegt für die Lautsprecher vor.

Sonos 14.12: Update bringt verschiedene Neuerungen

Sonos hat seine App in Version 14.12 im Apple App Store veröffentlicht. Aus den dortigen Release Notes „Fehlerbehebungen sowie verbesserte Leistung.“ gehen die Veränderungen allerdings nicht wirklich hervor. Wir haben etwas näher auf das Update geblickt und können euch sagen, dass dieses in Kombination mit dem Firmware-Update für die Lautsprecher ein paar interessante neue Funktionen mit an Bord hat.

Zunächst einmal hat Sonos für den Roam und den Roam SL die neue Einstellung Akku im WLAN schonen hinzugefügt, um deren Akkulaufzeit zu verlängern, wenn sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind. Weiter hat Sonos in der Sonos App eine Einstellung zur Einrichtung mehrerer Produkte hinzugefügt, mit der ihr mehrere Produkte einrichten könnt, bevor erforderliche Software-Updates durchgeführt werden müssen.

Die Dialoge auf der Arc wurden noch klarer gestaltet. Ihr könnt jetzt die S2 App nutzen, um einige Sonos Produkte auf S1 herabzustufen, um sie zu einem S1 System hinzuzufügen und zum guten Schluss können sich einige ältere Sonos Produkte jetzt mit 802.11a 5-Ghz-WLAN-Netzwerken verbinden.