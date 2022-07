Während die Lieferzeiten weiterhin bis in den August reichen, halten die ersten Kunden bereits ihr M2 MacBook Air in den Händen. Dementsprechend erhalten wir immer mehr Erfahrungsberichte. Neben Benchmarks und Laufzeittests ist uns ein interessanter Test von dem YouTuber Felixba aufgefallen, der unter anderem die Schnelllade-Fähigkeiten des neuen MacBook Air behandelt.

M2 MacBook Air Schnellladefunktion

Bei der Bestellung des MacBook Air 2022 können wir nicht nur die interne Technik des Laptops aufrüsten, sondern uns gegen einen Aufpreis auch ein Upgrade auf ein Schnellladegerät gönnen.

Standardmäßig wird das MacBook Air 2022 mit einem 30W USB‑C Power Adapter ausgeliefert. Für einen Aufpreis von 20 Euro liefert Apple einen 35W Dual USB‑C Port Power Adapter. Interessant wird es, wenn wir uns für einen 67W USB‑C Power Adapter entscheiden, für ebenfalls 20 Euro Aufpreis. Hier verspricht Apple:

„Wähle dieses Netzteil, wenn du schnelles Aufladen für dein MacBook Air nutzen möchtest, um deine Batterie in 30 Minuten bis zu 50 % zu laden.“

In einem Video sehen wir nun, dass Apples neues MacBook Air mit dem 67W USB‑C Power Adapter sogar etwas schneller geladen ist. So zeigt Felixba, dass sein Gerät bereits nach 27 Minuten per Schnellladefunktion einen Ladestand von 50 Prozent erreicht. Das 30W Netzteil benötigt hierfür über eine Stunde. Hier seht ihr die verschiedenen Ladeszenarien:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ein 35W Dual USB‑C Port Power Adapter oder ein 67W USB‑C Power Adapter ist als kostenloses Upgrade enthalten, wenn man den M2 Chip mit 10‑Core GPU und 512 GB SSD Speicher oder höher gewählt wird.

Die 2021er MacBook Pro Modelle (14 und 16 Zoll) unterstützen ebenfalls das schnelle Aufladen. Apple bietet ein Support-Dokument, das sämtliche Ladegeräte und Monitore auflistet, die die Schnellladefunktion mit dem M2 MacBook Air ermöglichen: