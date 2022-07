Apple hat bekannt gegeben, dass der Hersteller aus Cupertino in kürze einen weiteren Retail Store eröffnen wird. Apple Brompton Road eröffnet am 28. Juli 2022 im Herzen von Knightsbridge in London.

Apple Brompton Road liegt nur ein paar Meter vom weltberühmten Kaufhaus Harrods und anderen Luxus-Einkaufsläden entfernt liegt und durch einen Deal ermöglicht wurde, den Apple 2019 mit Chelsfield , dem Immobilienvermögensverwalter, der die Renovierung von The Knightsbridge Estate beaufsichtigt, abgeschlossen hat.

Begleitend zur Eröffnung wird Apple vom 28. bis 31. Juli verschiedene kostenlose Musik-, Kunst- und Wellness Today at Apple Sessions im Store anbieten. Zudem wird es Live-Auftritte und FAQ-Sessions über das Wochenende geben. Apple plant zudem ein Augmented Reality Erlebnis im Store, das die Besucher im vor Ort erleben können.

Zum guten Schluss hat Apple noch ein kostenloses herunterladbares Hintergrundbild mit Blumenmotiven Mac, iPhone und iPad sowie eine speziell kuratierte Apple Music-Wiedergabeliste bereit gestellt.