Im März dieses Jahres stellte Apple gemeinsam mit dem Mac Studio auch das neue Studio Display vor. Kaum startete der Verkauf schossen die Lieferzeiten in die Höhe und insbesondere auf das neue Apple Display musste wochenlang gewartet werden. Zuletzt verbesserten sich die Lieferzeiten wieder, so dass deutlich Licht am Horizont zu erkennen ist.

Apple Studio Display: Lieferzeiten verbessern sich deutlich

Kurz nach dem Verkaufsstart schossen die Lieferzeiten für das Apple Studio in die Höhe und Kunden mussten teilweise zwischen 8 und 10 Wochen auf die Auslieferung warten. Dies war auf der einen Seite der starken Nachfrage und auf der anderen Seite sicherlich der Probleme innerhalb der Apple Zulieferkette zuzuschreiben.

Nachdem im Mai der Höchststand der Lieferzeiten erreicht worden war, ging es seitdem wieder bergab. Im Juni verbesserte sich die Liefersituation schon deutlich und in den vergangenen Tagen ist diese noch einmal deutlich gesunken. Während der us-amerikanische Apple Online Store derzeit von 1 bis 2 Wochen für die Standardkonfiguration spricht, sind es im deutschen Apple Online Store aktuell 3 Wochen Wartezeit.

Das Studio Display ist laut Apple die perfekte Ergänzung zum Mac Studio, lässt sich aber auch hervorragend mit jedem anderen Mac kombinieren. Es verfügt über ein großes 27 Zoll 5K Retina Display, eine 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera mit Folgemodus und ein Hi-Fi Soundsystem mit sechs Lautsprechern mit 3D Audio.

–> Hier findet ihr das Studio Display im Apple Online Store