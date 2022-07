Wie Volvo verkündet hat, liefert man Apples CarPlay in mehrere Modellreihen nach. Modelle, die als Betriebssystem auf Android Automotive setzen, sollen das entsprechende Update erhalten. Zudem soll die für iOS 16 geplante, nächste Generation von CarPlay unterstützt werden.

Zunächst sattelte Volvo mit seiner Untermarke Polestar komplett auf Android Auto um, mittlerweile setzt der Automobilhersteller komplett auf Googles Betriebssystem. Leider wurde bei der Umstellung die CarPlay-Unterstützung gestrichen, was man im Juni jedoch ausgebessert hatte. Ähnlich sieht es jetzt bei der Hauptmarke des Herstellers aus.

Das Update für die CarPlay-Unterstützung soll unter anderem für die beiden vollelektrischen Modelle Volvo C40 und XC40 Recharge Pure Electric verfügbar sein. Hier die offizielle CarPlay-Kompatibilitätsliste für Volvo-Fahrzeuge:

Wie das Unternehmen nach der WWDC 2022 im Juni angekündigt hatte, wird auch die nächste Generation von CarPlay den Weg in Volvo-Fahrzeuge finden:

Today, @Apple unveiled the next generation of CarPlay and we’re excited to announce that it will come to Volvo cars in the future. It will provide iPhone users with a choice of a new experience in their Volvo car and we look forward to sharing more at a later date.

— Volvo Cars (@volvocars) June 6, 2022