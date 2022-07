Im vergangenen Monat lief die dritte Staffel zu „For All Mankind“ auf Apple TV+ an. Diese wird von verschiedenen „Behind the Scenes“-Video auf YouTube begleitet. Nun steht das jüngste Video dieser Reihe „For All Mankind – The Science Behind Season 3: Episode 7, Bring It Down“ bereit.

Nachdem wir bereits die ersten beiden Staffeln zu „For All Mankind“ verfolgt haben, stecken wir mittlerweile auch mitten in der dritten Staffel. Abgesehen von ein paar „amerikanischen Besonderheiten“ handelt es sich um eine spannende Weltraum-Serie, die hochwertig produziert wurde.

In der 3. Staffel wird der Rote Planet nicht nur für die USA und die Sowjetunion zur neuen Grenze im Weltraumrennen, sondern auch zu einem unerwarteten Neuzugang, der viel zu beweisen hat und noch mehr auf dem Spiel steht. Unsere Charaktere stehen Kopf an Kopf, während ihre Ambitionen für den Mars in Konflikt geraten und ihre Loyalität auf die Probe gestellt wird, wodurch ein „Schnellkochtopf“ entsteht, der sich zu einem Höhepunkt entwickelt.

In dem 190-Sekunden langen Clip „For All Mankind – The Science Behind Season 3: Episode 7, Bring It Down“ wird die Frage aufgeworfen, warum Bohrungen auf dem Mars gefährlich werden können. Schließt euch Wrenn Schmidt an und entdeckt den wissenschaftlichen Aspekt hinter „For All Mankind“.

Übrigens: „For All Mankind – Staffel 4“ wurde bereits angekündigt.