Nach der Produktion von „Killers of the Flower Moon“ werden sich der Schauspieler Leonardo DiCaprio und der Regisseur Martin Scorsese für ein weiteres Apple TV+ Projekt zusammentun – ein Schiffsbruchfilm namens „The Wager“.

„The Wager“ auf Apple TV+

Die Adaption eines Buches von David Grann mit dem Titel „The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder“ (Eine Geschichte von Schiffbruch, Meuterei und Mord) wird nach „Killers of the Flower Moon“ das zweite Apple TV+ Projekt sein, das auf den Werken des Autors basiert und an dem sowohl Scorsese als auch DiCaprio beteiligt sind.

Das Buch muss noch in ein Drehbuch umgewandelt werden, doch Deadline kann bereits berichten, dass der Film auf Apples Streaming-Plattform zu sehen sein wird. Dan Friedkin und Bradley Thomas von Imperative Entertainment, Scorsese für Sikelia Productions sowie DiCaprio und Jennifer Davisson für Appian Way Productions werden als Produzenten fungieren. Richard Pepler von Eden Productions wird als ausführender Produzent fungieren.

Das Buch spielt in den 1740er Jahren und erzählt die Geschichte der Besatzung des britischen Marineschiffs „The Wager“. Der Kapitän und die Mannschaft, die in der Nähe einer Insel vor der Spitze Südamerikas Schiffbruch erlitten haben, versuchen zu überleben und die Ordnung aufrechtzuerhalten, wobei sie sowohl mit der menschlichen Natur als auch mit den Elementen der gefährlichen Umgebung kämpfen.

Scorsese und DiCaprio sind bereits ein eingespieltes Team und haben an Filmen wie „Gangs of New York“, „Aviator“, „Departed – Unter Feinden“, „Shutter Island“ und „The Wolf of Wall Street“ zusammengearbeitet. Wann das jüngst von Scorsese mit DiCaprio in der Hauptrolle verfilmte Buch „Killers of the Flower Moon“ auf Apple TV+ Premiere feiern wird, ist noch nicht bekannt.

Für „The Wager“ wurde ebenfalls noch kein Termin für die Veröffentlichung festgelegt, aber die Produktion befindet sich auch noch in einem frühen Stadium. Es ist wahrscheinlich, dass der Film im Jahr 2023 in Produktion geht und frühestens 2024 in die Kinos und auf Apple TV+ kommt.