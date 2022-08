Aktuell erhaltet ihr bei Amazon eine HomeKit-Mehrfachsteckdose mit 50 Prozent Rabatt. Anstatt 49,99 Euro werden vorübergehend nur 24,99 Euro fällig. Ihr müsst nur den Rabattgutschein auf der Amazon-Produktseite aktivieren und schon wird euch der Rabatt gewährt. Dieser taucht dann spätestens während des Bestellprozesses auf.

HomeKit-Mehrfachsteckdose nur 24,99 Euro

Bei Amazon habt ihr vorübergehend die Möglichkeit, euch eine Smart Home Steckdosenleiste zum Top-Preis zu sichern. Diese harmoniert nicht nur mit Apple HomeKit, sondern auch mit Amazon Alexa und Google Assistant. Neben den drei „klassischen“ Steckdosen ist die Mehrfachsteckdose auch mit drei USB-Anschlüssen ausgerüstet.

Einmal per 2,4GHz in einer WLAN eingebunden, könnt ihr die Smart Home Mehrfachsteckdose manuell oder automatisiert steuern. So könnt ihr beispielsweise Siri, die Apple Home-App, eine andere HomeKit-App zur Steuerung verwenden. Natürlich könnt ihr die Steckdosenleiste auch in Szenen und Automationen einbinden.

Eine Smart Home Mehrfachsteckdose zum Preis von nur 24,99 Euro, da kann man vermutlich nicht viel falschen machen.