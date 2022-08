Etwas mehr als eine Woche ist es her, dass „The Girl in the Water“ (englischer Titel „Surface“) auf Apple TV+ gestartet ist. Den Trailer hatten wir euch bereits vor ein paar Wochen präsentiert, nun gibt es mit „Character Deep Dive: Who Is Sophie?“ einen tieferen Einblick in die Serie.

Apple TV+: Surface – Character Deep Dive: Who Is Sophie?

„The Girl in the Water“ spielt im „High End“ San Francisco und Gugu Mbatha-Raw („The Morning Show“), die auch als Executive Producer agiert, ist als Sophie, eine Frau, die eine traumatische Kopfverletzung erlitten hat, die zu extremem Gedächtnisverlust geführt hat, zu sehen. Als Sophie sich mit der Hilfe ihres Mannes und ihrer Freunde auf die Suche begibt, um die Teile ihres Lebens wieder zusammenzusetzen, beginnt sie sich zu fragen, ob die Wahrheit, die ihr gesagt wird, tatsächlich die Wahrheit ist, die sie gelebt hat.

Durch Drehungen und Wendungen und ein unerwartetes Liebesdreieck fragt dieser sexy, erhabene Thriller: Was wäre, wenn Sie eines Tages aufwachen und Ihre eigenen Geheimnisse nicht kennen würden? „The Girl in the Water“ ist eine Geschichte der Selbstfindung, die darüber nachdenkt, ob wir vorprogrammiert sind, wer wir sind, oder ob wir unsere eigene Identität wählen.

Mit dem Clip „Surface – Character Deep Dive: Who Is Sophie?“ erhaltet ihr einen tieferen Einblick in die Serie und im Speziellen in den Charakter von Sophie Ellis.