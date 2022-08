Im kommenden Monat wird nicht nur mit der Ankündigung der neuen iPhone 14 Familie, sondern auch mit der Apple Watch 8 gerechnet. Dabei sollen die 41mm und 45mm Standard-Modelle das gleiche Design aufweisen, wie bei der Series 7.

Kurz vor dem Wochenende meldet sich der Leaker @ShrimpApplePro zu Wort und spricht über die Apple Watch 8. Demnach wird das kommende Standard-Modell (41mm und 45mm) das identische Design wie bei der Apple Watch 7 aufweisen. Weiter heißt es, dass das Standardmodell kein Titangehäuse erhalten wird, damit bleibt es bei Aluminium und Edelstahl.

Allerdings könnte das neue Modell für Extrem-Sportler (Apple Watch 8 Pro?), welches unter anderem von Apple-Insider Mark Gurman prognostiziert wird, über ein Titan-Gehäuse verfügen. Bei diesem Modell könnte Apple zudem über ein größeres Display und eine längere Akkulaufzeit setzen.

Zurück zum Standardmodell der Series 8. @ShrimpApplePro liegen keine Informationen dazu vor, ob das kommende Modell über neue Sensoren verfügen wird. Ende August soll die Massenproduktion starten, so dass die neuen Watch Modelle „pünktlich“ erscheinen werden.

Alright

Apple Watch Series 8 leak

Note: the info is about the base series 8 only. No info abt the higher version atm

🧵1/3 pic.twitter.com/AT6tuUANUd

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 5, 2022