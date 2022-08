Von Zeit zu Zeit veranstaltet Amazon einen sogenannten Prime-Filmabend. An diesem Wochenende ist es mal wieder soweit und so könnt ihr nicht nur am heutigen Freitag, sondern über das gesamte Wochenende insgesamt 42 Filme zu je 0,99 Euro ausleihen.

Amazon Prime Video: 42 Filme zu je 0,99 Euro ausleihen

Amazon lädt an diesem Wochenende zum Filmabend. In diesem Rahmen habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Filme zu je 99 Cents ausleihen. Wir haben uns gerade einmal durch das Angebot geklickt und festgestellt, dass ein bunter Strauß an Filmen dabei ist. Sowohl für Jung und Alt sind passende Filme dabei.

Eins, zwei Beispiele gefällig? The Batman, Moonfall, Jakass, Bad Grandpa, Spencer und mehr.

Solltet ihr an diesem Wochenende keine Zeit haben (oder das Wetter schlichtweg anders nutzen wollen), so stellt dies grundsätzlich kein Problem dar. Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Die Aktion läuft bis Sonntag Abend.