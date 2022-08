Parallel zum Staffelfinale von „Physical – Staffel 2“ hat Apple TV+ bekannt gegeben, dass die Comedy-Serie eine Fortsetzung nehmen wird. Kurzum: „Physical – Staffel 3“ wurde von Apple TV+ in Auftrag gegeben.

Apple TV+ hat die Fortsetzung zu „Physical“ angekündigt. Bei „Physical“ handelt es sich um eine erfolgreiche, halbstündigen Drama-Comedy-Serie mit Rose Byrne in der Hauptrolle, die gleichzeitig als ausführende Produzentin agiert. Entwickelt wurde die Serie von Annie Weisman, die neben Byrne ebenso als ausführende Produzentin tätig ist.

„Ich bin begeistert von der Gelegenheit, Sheilas Geschichte in kreativer Zusammenarbeit mit Rose Byrne und dem Rest unserer unglaublichen Besetzung, Autoren und Crew weiterzuerzählen. Roses atemberaubende, urkomische und mutige Darbietung ist der Nordstern auf der Reise unserer Show zur persönlichen Ermächtigung und Transformation im Südkalifornien der 80er Jahre in all seinem Synth-Pop, sonnengebräunten, spandexbekleideten Ruhm“, sagte Annie Weisman, Schöpferin und Showrunnerin.