SEE gehört definitiv zu den Serien auf Apple TV+, auf deren Fortsetzung wir bereits hinfiebern. Seit gut zwei Monaten wissen wir, dass die dritte und letzte Staffel der Drama-Serie am 26. Oktober ins Rennen geschickt wird. Nachdem wir bereits den Teaser zu Gesicht bekommen haben, geht es nun mit einem First-Look-Video weiter. Falls ihr SEE noch nicht kennt bzw. kein Apple TV+ Abonnent seid, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Die gesamte erst Staffel ist bis zum 29. August für alle in der Apple TV-App kostenlos

SEE – Reich der Blinden: Das letzte Kapitel

Wir fiebern bereits dem Monatsende und somit dem Start von „SEE – Staffel 3“ entgegen. In wenigen Tagen wird das letzte Kapitel der Serie aufgeschlagen. SEE gehört für uns zu den besten Serien auf Apple TV+ und so können wir es kaum erwarten, dass es mit Baba Voss weitergeht.

„SEE“ spielt in einer brutalen und primitiven Zukunft, Hunderte von Jahren, nachdem die Menschheit die Fähigkeit zu sehen, verloren hat. In der dritten Staffel ist fast ein Jahr vergangen, seit Baba Voss (Jason Momoa) seinen Erzfeind Edo besiegt und sich von seiner Familie verabschiedet hat, um abgelegen im Wald zu leben. Aber als ein trivantischer Wissenschaftler eine neue und verheerende Form von Waffen mit Sichtweite entwickelt, die die Zukunft der Menschheit bedrohen, kehrt Baba nach Paya zurück, um seinen Stamm erneut zu beschützen.

Neben Jason Momoa sind in der dritten Staffel von „SEE“ auch Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett und Trieste Kelly Dunn zu sehen.

Mit dem rund zwei Minuten langen Clip erhalten ihr einen kurzen Einblick in die letzte Staffel der Serie. Das Ganze macht in jedem Fall Lust auf die Fortsetzung.

„SEE – Staffel 1“ vorübergehend für alle kostenlos

Zur Einstimmung auf den Start der dritten Staffel hat Apple in seiner TV-App die erste Staffel für alle Nutzer vorübergehend kostenlos zur Verfügung gestellt. Egal, ob ihr Apple TV+ Abonnent seid oder nicht, bis zum 29. August steht „SEE – Staffel 1“ kostenlos für alle Nutzer bereit.