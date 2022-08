In vielen Bundesländer sind die Schulferien bereits vorbei und das neue Schuljahr hat begonnen. In anderen Bundesländern wiederum enden die Ferien in Kürze und Schüler freuen sich wieder auf den Alltag. Der Schulanfang animiert Ring, die Preise purzeln zu lassen. Anders ausgedruckt: Irgend einen Namen muss das Kind ja haben, um die nächste Rabatt-Aktion zu starten. Der Grund soll uns schlussendlich egal sein, unterm Strich erhaltet ihr aktuell eine Vielzahl an Kameras und Videotürklingeln zum drastisch reduzierten Preis.

Ring startet große Rabatt-Aktion

Nach den Ferien kehrt der Familienalltag wieder ein und das Haus ist tagsüber oftmals unbeaufsichtigt. Trotzdem soll das eigene Zuhause sicher bleiben – hier helfen die Geräte von Ring: Denn mit ihnen und ihren Funktionen ist es von überall aus möglich zu wissen, was im eigenen Heim und drum herum passiert. Wer also sicher und entspannt ins neue Schuljahr starten will, kann bis zum 4. September 2022 bei dem Kauf von Ring-Geräten Geld sparen.

Ring Video Doorbell von Amazon | Video-Türklingel für deine Haustür mit 1080p HD-Video und... Mit der Video Türklingel von Ring siehst du mit 1080p HD-Video nach, wer an deiner Haustür...

Diese neue Version der Funkklingel von Ring erfasst Bewegungen besser und bietet dir bei Dunkelheit...

Angebot Ring Alarm Security Kit, 5-teilig (2. Gen.) | Alarmanlage von Amazon | Heimsicherheit ohne... Die Alarmanlage mit Kamera bietet dir umfassende Sicherheit für dein Haus oder deine Wohnung. Das...

Wenn der Alarm ausgelöst wird, erhältst du Benachrichtigungen auf dein Handy. Über die Ring-App...

Ring Indoor Cam von Amazon, eine kompakte WLAN Plug-in-HD-Überwachungskamera Innen mit... Kompakte Plug-in-Kamera für den Innenbereich, mit der Sie über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder...

Kontrollieren Sie Ihr gesamtes Zuhause, indem Sie eine oder mehrere Indoor Cams in der Ring App mit...

Angebot Ring Spotlight Cam Battery von Amazon | HD Sicherheitskamera mit LED Licht, Sirene und... Funktioniert mit Alexa, um Videoaufnahmen in Echtzeit per Sprachbefehl zu starten.

Sie können Besucher sehen, hören und mit ihnen sprechen - von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder PC...

Ring Video Doorbell 3 von Amazon | HD-Video (1080p), verbesserte Bewegungserfassung | Mit... Über die HD-Aufnahmen (1080p) der Video Doorbell können Sie Personen sehen, hören und mit ihnen...

Eine verbesserte Version der Ring Video Doorbell 2, mit verfeinerter Bewegungserfassung und...

Wir stellen vor: Blink Video Doorbell | Zwei-Wege-Audio, HD-Video, App-Benachrichtigungen bei... Gehen Sie von überall aus an die Tür – ganz einfach über Ihr Smartphone, mit 1080p-HD-Video bei...

Profitieren Sie von der langen Batterielaufzeit, benutzerdefinierten Benachrichtigungen,...