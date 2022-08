Im Juli dieses Jahres hatte Anker eine neue GaNPrime Netzteil-Generation vorgestellt. Bei dieser verzichtet Anker auf den neuen GaN III-Standard und bringt stattdessen seine eigene Version der Technologie namens GaNPrime auf den Markt. Unter anderem hat Anker in diesem Zusammenhang das 65W Netzteil Anker 735 vorgestellt. Genau dieses erhaltet ihr vorübergehend mit dem passenden Rabatt-Gutschein mit 15 Prozent Rabatt.

15 Prozent Rabatt auf Anker 735 Ladegerät

Beim Anker 735 Ladegerät handelt es sich um ein Netzteil, welches auf der neuen GaNPrime-Technologie basiert. Die neue PowerIQ-4.0-Technologie erkennt automatisch die benötigte Energie pro Anschluss und passt die Ladeleistung zwischen den Geräten flexibel an. Das spart bis zu eine Stunde pro Aufladevorgang ein. Die ActiveShield-2.0-Funktion überwacht die Temperaturen drei Millionen Mal am Tag und verhindert so ein Überhitzen zum Schutz des Stromkreislaufes und der aufzuladenden Geräte. Gleichzeitig sind die neuen GaNPrime-Netzteile besonders kompakt.

Anker 735 bietet zwei USB-C Anschlüsse sowie einen USB-A Anschluss. Insgesamt stehen dabei maximal 65W zur Verfügung. Gefühlt lassen sich mit dem Netzteil alle gängigen Smartphones, Tablets und Notebooks aufladen.

Auf der Amazon Webseite zum Anker 735 Ladegerät findet ihr einen Rabattgutschein, den ihr aktivieren könnt. Ist dies geschehen, so erhaltet ihr 15 Prozent Rabatt und zahlt anstatt 59,99 Euro nur 50,99 Euro.