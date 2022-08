Media Markt hat einen neuen HomePod mini Deal aufgelegt, der sich wirklich sehen lassen kann. Ihr bezahlt gerade einmal 79 Euro für den HomePod mini. Versandkosten fallen keine an. Der HomePod mini ist auf Lager und kann unmittelbar versandt werden.

HomePod mini bei Media Markt im Preis gesenkt

Ob man 99 Euro für einen HomePod mini ausgibt oder nur 79 Euro macht schon einen großen Unterschied. Man spart 20 Euro bzw. 20 Prozent. Genau genommen, bietet Media Markt derzeit den HomePod mini in Spacegrau zum Vorzugspreis an. Soll es eine andere Farbe sein, so zahlt ihr ein paar Euros mehr. Kommt ihr mit der dezenten Farbe Spacegrau zurecht, so greift zu. Das Angebot ist nur zeitlich befristet bzw. solange der Vorrat reicht gültig.

Apple beschreibt den HomePod mini wie folgt

Er bietet beeindruckenden Sound, die Intelligenz von Siri, um Aufgaben zu erledigen, und ein unkompliziertes, komfortables und benutzerfreundliches Smart Home-Erlebnis. Mit einer Höhe von gerade mal 8,4 Zentimeter ist der HomePod mini vollgepackt mit innovativen Technologien und fortschrittlicher Software. Zusammen ermöglicht dies ein Computational Audio, das großartige Klangqualität liefert, unabhängig davon, wo er steht.

Interesse? Dann greift zu. 79 Euro sind in unseren Augen für den HomePod mini ein verdammt heißer Preis.

-> Hier geht es zum HomePod mini für 79 Euro inkl. Versandkosten