Bevor am 12. September die Primetime-Emmy-Verleihung stattfindet, kam es am vergangenen Wochenende in Los Angeles zur Vergabe der Creative Arts Emmy Awards. Im Zuge der Verleihung werden vor allem Fernsehschaffende geehrt, die hinter den Kulissen arbeiten, wie Produktionsdesigner, Kostümbildner, Kameraleute und Tontechniker. Auch Apple TV+ ist wieder mit von der Partie und konnte sich fünf Creative Arts Emmy Awards sichern.

Apple TV+ gewinnt fünf Creative Arts Emmy Awards

Ein Jahr nachdem Apple TV+ bei der Verleihung der Creative Arts Emmy Awards 2021 mit sieben Preisen ausgezeichnet wurde, konnte das Unternehmen bei der diesjährigen Verleihung am Wochenende vom 3. und 4. September fünf weitere Auszeichnungen für sich verbuchen. Insgesamt gab es für Apple TV+ im Vorfeld 34 Nominierungen für den Kreativpreis.

Das Hit-Drama „Severance“ schnitt für Apple am besten ab und gewann in den Kategorien „Main Title Design“ und „Outstanding Music Composition“ in einer Serie. Der letztgenannte Preis ging an Theodore Shapiro für die Musik im Finale der ersten Staffel.

„Schmigadoon“, Apples liebevolle Anspielung auf Musical-Filme, wurde mit dem Preis in der Kategorie „Outstanding Original Music and Lyrics“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde für die Pilotfolge der Serie verliehen.

Für ein herausragendes „Motion Design“ wurde Apples Mystery-Drama „Home Before Dark“ ausgezeichnet. „Carpool Karaoke: The Series“ erhielt den Preis in der Kategorie „Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series“.

Ungewöhnlich ist, dass „Ted Lasso“ keine seiner 11 Nominierungen umsetzen konnte. Im vergangenen Jahr war „Ted Lasso“ noch der Spitzenreiter der Apple TV+ Serien bei der Vergabe der Creative Arts Emmy Awards.