Neue iPhone- und Apple Watch Modelle sind da. Dies hat traditionell zur Folge, dass Apple auch neue iPhone Cases und Apple Armbänder im Gepäck hat. Da stellen auch iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, Apple Watch SE 2 und Apple Watch Ultra keine Ausnahme dar.

Neue iPhone Cases

Auf der Suche nach dem passenden Case zum iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max? Dann werdet ihr in jedem Fall bei Apple fündig. So hat der Hersteller neue Clear Cases, Silikon Cases und Leder Cases in vielen verschiedenen Farben für die neuen iPhone Modelle vorgestellt.

-> Hier geht es zu den neuen iPhone Cases

Neue Apple Watch Armbänder sind da

Habt ihr die heutige „Far Out“-Keynote verfolgt? Dann werdet ihr einen Teil der neuen Armbänder bereits zu Gesicht bekommen haben. Komplett neu sind die Alpine Loop, Trail Loop und Ocean Armbänder in verschiednen Farben. Dazu gesellen sich neue Farben zu bereits bestehenden Armbändern (u.a. Solo Loop, Geflochtenes Loop, Sportarmband, Sport Loop und mehr).

-> Hier geht es zu den neuen Apple Watch Armbändern