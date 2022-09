Sky Q hat bekannt gegeben, dass man mit ein sogenanntes „Re-Live“-Angebot startet, mit dem Spiele der Fußball-Bundesliga in voller Länge noch einmal erlebt werden können. Wiederholungen aller Samstags-Spiele sind auf Sky kurz nach der Live-Übertragung auf Sky Q abrufbar. Weitere Wettbewerbe und Sportarten sind in Planung

Sky Q startet „Re-Live“-Angebot

Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Sky. Mit UHD/HDR-Bildqualität, Dolby Atmos Sound, spezielle Funktionen wie „Meine Konferenz“ oder „Was hab‘ ich verpasst?“ beitet Sky Q für Fußballfans im heimischen Wohnzimmer schon allerhand Mögihckeiten, um Live-Spiele der Fußball-Bundesliga auf besondere Art und Weise zu erleben.







Nun geht der PayTV-Sender den nächsten Schritt. Ab sofort bietet Sky Deutschland auch komplette Aufzeichnungen aller von Sky übertragenen Spiele der Fußball-Bundesliga zum Abruf im „Re-Live“-Modus an. Die Wiederholungen sind innerhalb einer Stunde nach Ende der Live-Übertragung auf dem Sky Q Receiver verfügbar. Diese sind im Bereich Sport > Bundesliga > Neu: Re-Live oder per Sprachbefehl mit der intuitiven Sky Q Sprachfernbedienung zu finden und stehen für jeweils zwei Wochen in kompletter Länge zur Verfügung.

