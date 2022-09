Woche für Woche werden neue Original-Inhalte bekannt gegeben hat, die Apple TV+ in Auftrag gegeben hat. Aufgrund der Apple „For out“-Keynote war es diesbezüglich in dieser Woche allerdings verhältnismäßig ruhig. Eine Apple TV+ News haben wir noch für euch. Apples Video-Streaming-Dienst konnte sich eine Doku über Selena Gomez sichern.

Apple TV+ sichert sich Doku über Selena Gomez

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass sich der Video-Streaming-Dienst die weltweiten Rechte an einem neuen Dokumentarfilm über die Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin, Produzentin, Unternehmerin und Aktivistin Selena Gomez, „Selena Gomez: My Mind and Me“, unter der Regie und Produktion von Alek Keshishian („Madonna: Truth or Dare“), sichern konnte.

Nach Jahren im Rampenlicht erreicht Selena Gomez unvorstellbare Berühmtheit. Doch gerade als sie einen neuen Höhepunkt erreicht, zieht sie eine unerwartete Wendung in die Dunkelheit. Dieser einzigartig rohe und intime Dokumentarfilm umspannt ihre sechsjährige Reise in ein neues Licht.

Apple TV+ schreibt

Als Aufnahmekünstlerin hat Gomez weltweit mehr als 210 Millionen Singles verkauft und über 45 Milliarden globale Streams ihrer Musik angehäuft. Dieses Jahr erhielt sie eine Grammy-Nominierung für ihre erste rein spanische EP und eine Emmy-Nominierung für ihre Rolle in der von der Kritik gefeierten Serie „Only Murders in the Building“, in der sie neben Steve Martin und Martin Short zu sehen ist.

Dieser Film ist das zweite Projekt für Apple mit den Produzenten Lighthouse Management + Media und Interscope Films nach ihrer Zusammenarbeit bei dem für den Emmy Award nominierten Dokumentarfilm „Billie Eilish: The World’s a Little Blurry“.