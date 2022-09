Seit vergangener Woche lassen sich iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch 8 und Apple Watch SE 2 über den Apple Online Store, Telekom, o2, Vodafone und Co. vorbestellen. Am heutigen Tag fällt der offizielle Startschuss.

Offizieller Verkaufsstart: iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch 8 und Apple Watch SE 2

Am heutigen Freitag (16. September 2022) feiern das iPhone 14 und iPhone 14 Pro ihren Verkaufsstart. Gleichzeitig sind Apple Watch 8 und Apple Watch SE 2 erhältlich.

Apple hatte die genannten Produkte in der vergangene Woche im Rahmen der „Far Out“-Keynote angekündigt und kurz darauf den Vorverkaufsstart eingeläutet. Beim iPhone 14 Pro setzt Apple unter anderem auf ein Always-On Display, die erste 48 MP Kamera im iPhone, Unfallerkennung, Notruf SOS über Satellit und der Dynamic Island – einer innovativen neuen Möglichkeit, Mitteilungen und Aktivitäten zu empfangen.

Blicken wir auf die Non-Pro-Modelle. Zu der beliebten 6,1 Zoll Größe kommt ein neues, größeres 6,7 Zoll Design mit einem neuen Zwei-Kamera-System, Unfallerkennung, einem bei Smartphones einzigartigen Sicherheitsdienst mit Notruf SOS über Satellit und der besten Batterielaufzeit bei einem iPhone.

Weiter geht es mit der Apple Watch. Die Apple Watch Series 8 hat die besten Gesundheitsfeatures ihrer Klasse, mit einem innovativen Temperatursensor, der fortschrittliche Features für die Gesundheit von Frauen ermöglicht, und der Unfallerkennung für schwere Autounfälle. Die neu entwickelte Apple Watch SE bietet die Basis-Funktionen der Apple Watch zu einem neuen Einstiegspreis.

Übrigens: Apple Watch Ultra und die AirPods Pro 2 lassen auch bereits vorbestellen. Diese beiden Geräte feiern am 23. September ihren Verkaufsstart. iPhone 14 Plus startet am 07. Oktober.