Das Apple September Event ist weitestgehend abgearbeitet. iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch 8 und Apple Watch SE 2 sind bereits im Handel. Apple Watch Ultra und die AirPods Pro 2 folgen am 23. September und Anfang Oktober – genau genommen am 07. Oktober – geht es dann mit dem iPhone 14 Plus weiter. Dies ist es für das laufende Jahr allerdings noch nicht gewesen. Im Oktober rechnen wir mit einer weiteren Keynote und neuen iPads und Macs.

Logitech: Neues iPad Pro kommt bald

Wenige Woche vor dem erwartetet Apple Oktober Event hat Logitech die Webseite des Logitech Crayon (hier unser Test) aktualisiert. Auf dieser ist nun ein bislang unveröffentlichtes iPad Pro zu finden. Wir möchten nicht zu viel in diese Aktualisierung hinein interpretieren, allerdings ist es ein weiteres kleines Indiz, dass neue iPad Pro Modelle bevorstehen.

Die Logitech-Website für den Logitech Crayon Pencil enthält eine Liste aller iPad-Modelle, mit denen der Stift kompatibel ist. Wie 9to5Mac aufgefallen ist, hat das Unternehmen kürzlich dieser Liste zwei neue Modelle hinzugefügt:

iPad Pro 12,9 Zoll (6. Generation)

iPad Pro 11 Zoll (4. Generation)

Bei beiden Modellen heißt es „bald erhältlich“. Apple und Logitech arbeiten beim Crayon Pencil eng zusammen. Aus diesem Grund kann Logitech den einzigen Stylus eines Drittanbieters anbieten, der eine vergleichbare Funktionalität innerhalb von iPadOS hat wie Apples eigener Apple Pencil. Der Logitech Crayon wurde erstmals während Apples Keynote zum Thema Bildung im März 2018 angekündigt.

Gerüchten zufolge wird Apple im Oktober ein bzw. mehrere neue iPad Pro sowie ein neues Einsteiger-iPad ankündigen. Das zuletzt genannte iPad wurde allerdings nicht zur Kompatibilitätsliste des Logitech Crayon hinzugefügt.