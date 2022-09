Diese Woche wird Apple die Apple Watch Ultra auf den Markt bringen, eine noch robustere und leistungsfähigere Smartwatch. Zu den vielen Funktionen der Apple Watch Ultra gehört ein orangefarbene Taste auf der linken Seite, der sogenannte Action Button. Die zusätzliche Taste lässt sich leicht anpassen, um sofortigen Zugang auf eine Vielzahl an Funktionen zu bieten. Hierbei spielen auch Apples Shortcuts eine wichtige Rolle. Nachfolgend zeigen wir euch, was mit der praktischen Taste möglich ist.

Der wichtigste Nutzen des Action Button, ist die Fähigkeit verschiedene Funktionen auszuführen. Diese können zuvor vom Nutzer festgelegt werden. Der Taste können Funktionen auf Systemebene zugewiesen werden, wie das Ein- und Ausschalten der Taschenlampe, das Markieren eines Kompass-Wegpunkts oder das Starten der Stoppuhr. Darüber hinaus können Nutzer die aktuelle Funktion anhalten, indem sie den Action Button und die Seitentaste gleichzeitig drücken.

Apples Entscheidung, der Apple Watch Ultra mit dem Action Button ein drittes physisches Steuerelement hinzuzufügen, ermöglicht nicht nur den schnellen Zugriff auf eine Reihe von Funktionen, die vom System bereitgestellt werden. Entwickler von Drittanbietern können auch wichtige App-Funktionen über den Knopfdruck zur Verfügung stellen.

Laut Michael Gorbach, Apples Engineering Manager, wird der Action Button von den neuen App Intents APIs angetrieben, die in iOS 16 unter anderem für die Shortcuts zuständig sind. Somit kann die Taste sogar komplexe Shortcuts-Befehle auslösen, was ein enormes Potenzial für individuelle Anpassungen bietet, z. B. für die Steuerung von Smart Home-Zubehör.

The Apple Watch Ultra’s Action Button is powered by some awesome new App Intents APIs. You will be able to build your own apps to integrate with it, like a hockey app that uses the button to record goals! And for users, the button can kick off any Shortcut you want!

— Michael Gorbach (@mgorbach) September 7, 2022