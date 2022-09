Im Vorfeld eines iPhone-Verkaufsstarts macht sich Apple Gedanken, wieviele Modelle das Unternehmen in der ersten Charge produzieren lässt bzw. wie die prozentuale Aufteilung zwischen den Modelle ist. Dann kommt der Vorbestellstart und möglicherweise wird ein Teil der Planungen über den Haufen geworfen. Im Fall des iPhone 14 (Pro) scheint Apple entsprechende Anpassungen bei der Produktion vorzunehmen. Diese dürfte zu einem gesteigerten Marktanteil im High-End-Smarpthonesegment führen.

Starke Prognose für das iPhone 14 Pro

Wie es scheint, hat Apple mit dem iPhone 14 Pro einen echten Volltreffer gelandet, zumindest gab es seit dem Verkaufsstart vermehrt Stimmen, dass sich die neuen Pro-Modelle besonders gut verkaufen. Die starken Verkäufe sollen Einschätzungen zu folge dazu führend ass sich Apple 60 Prozent des Marktes für High-End-Smartphones sichern kann.

Laut DigiTimes hat Apples Marktanteil für High-End-Smartphones mit Stückpreisen von über 500 Dollar in diesem Jahr bisher 55 Prozent in der Nebensaison und 60 Prozent in der Hauptsaison erreicht. Die guten Verkaufe des iPhone 14 Pro sollen nun allerdings dazu führen, dass Apple ganzjährig bei dieser Statistik auf 60 Prozent Marktanteil blicken kann.

ITHome beruft sich auf Informanten in der Apple Zulieferkette und berichtet, dass Apples größter Fertiger Foxconn angewiesen, wurde mindestens fünf Produktionslinien zu demontieren, die zuvor das iPhone 14 in Zhengzhou, China, hergestellt hatten. Ob dies nur nur das 6,1 Zoll iPhone 14 oder auch das 6,7 Zoll iPhone 14 Plus betrifft, ist unbekannt.

Kürzlich berichtete unter anderem auch Analyst Ming Chi Kuo, dass Apple die iPhone 14 Produktion herunterfährt, während die Produktion der Pro-Modelle hochgefahren wird. Blickt man einen Blick in den Apple Online Store, so zeigt sich, dass Kunden mehrere Wochen auf das iPhone 14 Pro warten müssen. Die „normalen“ iPhone 14 Modelle sind mehr oder weniger direkt erhältlich.