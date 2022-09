Apple hat die Apple Watch Ultra dahingehend entwickelt, dass sie extremem Situationen gewappnet ist. Unter anderem besteht das Gehäuse aus Titan und beim Frontglas setzt Apple auf Saphirglas. An ein Szenario, bei dem man mit einem Hammer auf die Apple Watch schlägt, hat Apple bei der Entwicklung sicherlich nicht gedacht.

YouTuber testet Widerstandsfähigkeit der Apple Watch Ultra mit einem Hammer

Apple setzt bei der Apple Watch Ultra auf eine perfekte Balance aus Gewicht, Robustheit und Korrosionsbeständigkeit. Die Apple Watch Ultra wurde für Temperaturen an den extremsten und abgelegensten Orten entwickelt, von -20 Grad C auf eiskalten Berggipfeln bis zu 55 Grad C in sengenden Wüsten. Die Apple Watch Ultra besitzt die Zertifizierung nach den relevanten MIL-STD-810H-Kriterien.

Um Abenteuer unter Wasser zu unterstützen, ist die Apple Watch Ultra nach WR100 zertifiziert. Zudem ist die Apple Watch Ultra nach EN 13319 zertifiziert – einem internationalen Standard für Tauchzubehör und Tiefenmesser fürs Sporttauchen.

Rein von den Speizifikationen her hält die Apple Watch schon einiges aus. YouTuber TechRax hat sich nun die Apple Watch Ultra vorgenommen und diese auf die Probe gestellt. Unter anderem führte er einen Falltest, einen Nageltest durch und setzte sie Hammerschlägen aus.

Einen Fall aus 1,2m Höhe überstand die Apple Watch Ultra weitestgehend unbeschadet. Auch ein Glas voller Nägel konnte der Apple Smartwatch nur wenig anhaben. Die ersten Hammerschläge überlebte die Apple Watch Ultra ebenfalls problemlos. Erst ein stärkeres Schlagen und nachdem der Tisch schon Schaden nahm, zerbrach das Glas.

Der Hammer-Test spiegelt sicherlich kein normales Szenario des es täglichen Gebrauchs wieder. Man muss kein Prophet sein, um erahnen zu können, dass das Glas irgendwann zerbricht. Der Test deutet zumindest an, dass die Apple Watch durchaus widerstandsfähig ist.

Erst kürzlich hatte TechRax die neue Unfallerkennung des iPhone 14 (Pro) getestet.