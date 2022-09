Mit dem neuen Tiefenmesser ist die Tiefe-App der Apple Watch Ultra perfekt für das Schnorcheln oder andere Unterwasser­aktivitäten geeignet. Die App zeigt die Zeit, aktuelle Tiefe, Wasser­­temperatur, Dauer unter Wasser und die maximale Tiefe, die man erreicht hat. Sie kann sich sogar automatisch aktivieren, wenn man untertaucht. Der YouTuber DC Rainmaker hat nun ein Video veröffentlicht, das die App in einer Unterwasser-Testkammer für Tauchausrüstung in Aktion zeigt.

Apple Watch Ultra in einer Unterwasser-Testkammer

Die Tiefe App ist für Unterwasseraktivitäten in einer maximalen Tiefe von 40 Metern ausgelegt. Die Apple Watch Ultra ist jedoch bis zu einer Tiefe von 100 Metern wasserdicht, so dass die Uhr einem größeren Druck standhalten kann, als es die Tiefe-App vorsieht.

Vor diesem Hintergrund zeigt der Test von DC Rainmaker, was in der Tiefe-App passiert, wenn ein Taucher unter 130 Fuß (ca. 40 m) abtaucht: Der Bildschirm wird leuchtend gelb und zeigt „Beyond 130 FT“ an und liefert keine Tiefenanzeige mehr, bis der Taucher in flacheres Wasser zurückkehrt. Der Test demonstriert auch die Tauchgangszusammenfassung der App am Ende einer Tauchsitzung, die dem Benutzer die Länge des Tauchgangs, den Wassertemperaturbereich und die maximale Tiefe anzeigt. Diese Daten können später in der iOS Health App abgerufen werden.

Apple weist darauf hin, dass die Tiefe App kein Tauchcomputer ist und keine Informationen über Dekompressionsstopps oder Gasanalysen liefern kann. Für das Tauchen in tieferen Gewässern hat Apple in Zusammenarbeit mit dem Drittanbieter Huish Outdoors „Oceanic+“ entwickelt, eine kostenlose Tauch App, die speziell für die Apple Watch Ultra entwickelt wurde. Die für den Herbst geplante App arbeitet mit dem Bühlmann-Dekompressionsalgorithmus und umfasst Tauchgangsplanung, leicht ablesbare Tauchgangsmetriken, GPS-Tracking, visuelle und haptische Warnungen, Nullzeitgrenzen, Aufstiegsgeschwindigkeit und Hinweise zum Sicherheitsstopp.