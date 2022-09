Laut dem „Apple Product Availability Tracker“ von JP Morgan verbessern sich die Lieferzeiten des iPhone 14. Hierbei bestätigt sich, dass dieses Jahr die Pro-Modelle noch beliebter sind als es im letzten Jahr schon der Fall war. Derweil zeigt sich auch bei der neuen Apple Watch Ultra, dass die Nachfrage groß ist.

iPhone 14 (Pro) Lieferzeiten

In der dritten Woche des „Apple Product Availability Tracker“ gibt JP Morgan an, dass die Nachfrage nach den Pro-Modellen weiterhin hoch ist, während die Non-Pro-Versionen des iPhone 14 offenbar immer noch weniger gefragt sind als das iPhone 13 und mini zum Zeitpunkt ihres Launch-Fensters.

Für die weltweite Lieferung nach Hause bleibt im Vergleich zur Vorwoche das iPhone 14 im Schnitt unverändert bei 3 Tagen Lieferzeit, das Pro sinkt von 35 auf 31 Tage und das Pro Max geht von 41 auf 39 Tage zurück.

Auf regionaler Basis bleibt das iPhone 14 in den USA stabil bei 5 Tagen, während die Vorlaufzeiten für das Pro und das Pro Max auf 31 bzw. 38 Tage sinken. Während das iPhone 14 und das Pro am selben Tag im Apple Store abgeholt werden können, ist dies beim Pro Max nicht möglich.

In Europa sind die Vorlaufzeiten für die Pro-Modelle in Deutschland etwas länger, während sie in Großbritannien leicht zurückgehen. Entscheidet ihr euch zum aktuellen Zeitpunkt beispielsweise für das iPhone 14 Pro Max mit 256 GB Speicher, wird dieses zwischen dem 29. Oktober bis 5. November geliefert. Das iPhone 14 Pro mit 256 GB Speicher ist schneller beim Kunden, hier liegt Apples Lieferprognose zwischen 20. bis 27. Oktober. Das iPhone 14 kann noch am selben Tag im Apple Store abgeholt werden bzw. wird am nächsten Tag geliefert.

In China haben sich die Lieferzeiten für das Pro-Modell dem weltweiten Durchschnitt angenähert und liegen jetzt bei 32 Tagen für das Pro und 39 Tagen für das Pro Max. Die Wartezeit für das iPhone 14 ist mit 4 Tagen länger als die eintägige Messung vor einer Woche.

Apple Watch Lieferzeiten

In Woche 3 des „Wearables Tracker“ ist die Apple Watch Ultra mit einer Vorlaufzeit von 30 Tagen weiterhin sehr gefragt, gegenüber 37 Tagen in der letzten Woche. Bei der Apple Watch Series 8 ging die Vorlaufzeit von 25 auf 19 Tage zurück, während die Lieferzeit bei der Apple Watch SE von 6 auf 8 Tage anstieg.

Die Analysten gehen davon aus, dass die aktuellen Lieferzeiten bestätigen, dass das Interesse der Verbraucher am Ultra-Modell „anhaltend“ ist und dass die Nachfrage „robust bleibt“.