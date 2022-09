Apple TV+ hat bestätigt, dass der Video-Streaming-Dienst seinen ursprünglich abgeschlossenen, mehrjährigen Kooperationsvertrag mit Oprah Winfrey nicht verlängern wird. Nichtsdestotrotz werden beiden Parteien auch zukünftig projektbezogen zusammenarbeiten.

Oprah Winfrey und Apple TV+ beenden ihre Partnerschaft

Als Apple TV+ im November 2019 an den Start ging, war Oprah Winfrey eine der ersten großen Persönlichkeiten, die einen Vertrag mit dem Video-Streaming-Dienst unterzeichnete. Winfrey stand damals im Rahmen des März-Events sogar auf der Bühne, als Apple seinen Video-Streaming-Dienst ankündigte.

Im weiteren Verlauf wurde die Partnerschaft zwischen Apple TV+ und Oprah Winfrey weiter ausgebaut. Wie Apple nun gegenüber Puck bestätigt, dass der Deal ausläuft und nicht in seiner bisherigen Form fortgeführt wird. Für Apple TV+ hat Winfrey unter anderem die Diskussionsreihe „The Oprah Conversation“ sowie „The Me You Can´t See“ produziert. Zuletzt stand ihre Produktionsfirma hinter Sidney, der Apple TV+-Dokumentation über den Schauspieler Sidney Poitier.

Bei welchen einzelnen Projekten beide Parteien zukünftig kooperieren, ist nicht überliefert. Allerdings dürfte die Zusammenarbeit deutlich „lockerer“ sein, als es in den letzten Jahren der Fall war.