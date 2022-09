Das Projektteam aus Robert Koch-Institut (RKI), Deutscher Telekom und SAP hat die Corona-Warn-App in Version 2.27 veröffentlicht. Das jüngste Update bringt verschiedene Anpassungen an das neue Covid-19 Schutzgesetzt, das ab dem 01. Oktober 2022 gilt.

Corona-Warn-App 2.27 ist da

In den letzten Wochen und Monaten wurde die Corona-Warn-App regelmäßig aktualisiert. Nun steht mit Version 2.27 ein weiteres Update im App Store bereit. Mit Version 2.27 hat das Projektteam die Anzeige des Status-Nachweises (3G, 3G+, 2G, 2G+) auf den digitalen COVID-Zertifikaten entfernt, da es derzeit keine Maßnahmen und Vorgaben gibt, die an den G-Status gekoppelt sind. Die Textbox in der CWA informiert euch entsprechend: „Der Status-Nachweis ist zurzeit nicht relevant und wird daher nicht von der App ausgewiesen.“

Des Weiteren zeigt die Infobox zum Impfstatus in der Detailansicht des Zertifikats-Bereich Nutzern ab Version 2.27 ihren Impfstatus auf Grundlage des neuen Infektionsschutzgesetzes an. Ihr habt außerdem ab sofort die Möglichkeit einzelne Zertifikate zu exportieren, die nicht in Deutschland ausgestellt wurden. Zuvor war das nur für Zertifikate aus Deutschland möglich.

Mit Version 2.27 hat das Projektteam die CWA außerdem für die Anzeige der Maskenpflicht vorbereitet. Damit könnt ihr euch von der App anzeigen lassen, ob ihr in dem Bundesland, in dem ihr euch befindet, an bestimmten Orten von der Pflicht eine Maske zu tragen befreit seid. Die entsprechende Anzeige der Maskenpflicht erscheint allerdings erst in der CWA, wenn mindestens ein Bundesland erweiterte Regeln zur Maskenpflicht beschließt.