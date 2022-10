YouTube bietet allen Nutzern die Möglichkeit, die Inhalte auf der Plattform in unterschiedlichen Auflösungen anzusehen. Von einer kompakten Auflösung in 144p bis hin zu 2160p (4K) und vereinzelt sogar 4320p (8K) wird einiges geboten. Doch das Angebot könnte bald eingeschränkt werden. So berichten mehrere Nutzer, dass sie keine Inhalte mehr frei ansehen können, die höher als 1440p aufgelöst sind. Anscheinend testet YouTube hier eine „neue“ Premium-Option.

Auf Reddit (1,2) und Twitter haben einige Nutzer in letzter Zeit bemerkt, dass YouTube auf iOS und vermutlich auch auf anderen Plattformen jetzt sagt, dass der Nutzer ein kostenpflichtiges YouTube Premium-Abonnement besitzen muss, um Videos in 4K und darüber hinaus ansehen zu können. Nicht alle Nutzer sehen die 4K-Qualitätsoption hinter der Bezahlschranke von YouTube blockiert. Hier wird offensichtlich noch getestet.

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp

— Alvin (@sondesix) October 1, 2022